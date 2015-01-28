Материнская плата Colorful iGame Z97 Ymir-X: пока эксклюзивно для рынка Китая

Известный в Азии производитель видеокарт, компания Colorful, представила материнскую плату iGame Z97 Ymir-X под кодовым именем «Flame Warrior» ("Пламенный Воин").

Плата выполнена в формате ATX с применением качественных электронных компонентов, твердотельных и танталовых конденсаторов «POSCAP» фирмы Panasonic, а также транзисторных сборок MOSFET. Известно, что подсистема питания сокета выполнена по 16-фазному дизайну, а питание к плате подаётся с помощью двух разъемов 24pin ATX и 8pin EPS.

На плате разведено четыре разъёма DDR3 DIMM для оперативной памяти и три PCI-Express 3.0 x16, работающих по схеме x8/x4/x4 или x8/x8 либо x16, если один слот задействован. Для плат расширения рекомендуется использовать четыре дополнительных PCIe 2.0 x1 разъема.

Оверклокерам по душе придется расширенный функционал платы, кнопка авторазгона «OC-button», переключатели выбора частоты шины, две микросхемы UEFI BIOS с возможностью выбора активной.

Для подключения накопителей на плате реализовано восемь портов SATA 6 Gb/s, один mSATA 6 Gb/s. В качестве сетевого решения используется контроллер Atheros Killer E2200. Про звуковую подсистему известно, что она реализована на восьмиканальном кодеке с использованием различный фирменных технологий, например – изоляция контура, усилитель для наушников, компоненты Hi-Fi аудио-класса.

Панель IO оснащается видео выходами DVI, D-Sub, HDMI, и DisplayPort. Компания Colorful утверждает, что текстолит платы выполнен по технологии исключающей накопление влаги что важно для некоторых регионов Азии. В планах компании продвигать плату Colorful iGame Z97 Ymir-X на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.