Материнские платы Asus на чипсетах H87, H97, B85 и H81 могут разгонять Intel Pentium Anniversary Edition

Компания Asus готова предложить владельцам материнских плат основанных на чипсетах H97, H87, B85 и H81 возможность разгона юбилейного процессора Intel Pentium Anniversary Edition (G3258).

Первым интересным фактом становится то, что компания Asus не гарантирует возможность разгона старших решений Intel Core K, но и не запрещает их использование и попытку разгона.

Вторая интересность заключается в особенной технологии автоматического разгона, подбирающей настройки по потенциалу процессора.

Перед использованием новых процессоров с материнскими платами Asus необходимо ознакомится со следующей информацией: