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Материнские платы Asus на чипсетах H87, H97, B85 и H81 могут разгонять Intel Pentium Anniversary Edition

18.06.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Asus готова предложить владельцам материнских плат основанных на чипсетах H97, H87, B85 и H81 возможность разгона юбилейного процессора Intel Pentium Anniversary Edition (G3258).

Первым интересным фактом становится то, что компания Asus не гарантирует возможность разгона старших решений Intel Core K, но и не запрещает их использование и попытку разгона.

Вторая интересность заключается в особенной технологии автоматического разгона, подбирающей настройки по потенциалу процессора.

Перед использованием новых процессоров с материнскими платами Asus необходимо ознакомится со следующей информацией:

  1. Перед покупкой процессора следует посетить официальную страницу поддержки вашей материнской платы для поиска свежего BIOS;
  2. Материнские платы серии ASUS H97 могут разгонять процессоры только повышением его множителя;
  3. Asus не гарантирует корректный разгон процессоров Core i7-4790K и i5-4690K;
  4. В разгоне процессора немаловажным фактором является «удачливость» процессора. Не стоит забывать об этом.

 

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