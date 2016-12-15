Материнские платы Asus на чипсетах H87, H97, B85 и H81 могут разгонять Intel Pentium Anniversary Edition

Компания Asus готова предложить владельцам материнских плат основанных на чипсетах H97, H87, B85 и H81 возможность разгона юбилейного процессора Intel Pentium Anniversary Edition (G3258).
Первым интересным фактом становится то, что компания Asus не гарантирует возможность разгона старших решений Intel Core K, но и не запрещает их использование и попытку разгона.
Вторая интересность заключается в особенной технологии автоматического разгона, подбирающей настройки по потенциалу процессора.
Перед использованием новых процессоров с материнскими платами Asus необходимо ознакомится со следующей информацией:
- Перед покупкой процессора следует посетить официальную страницу поддержки вашей материнской платы для поиска свежего BIOS;
- Материнские платы серии ASUS H97 могут разгонять процессоры только повышением его множителя;
- Asus не гарантирует корректный разгон процессоров Core i7-4790K и i5-4690K;
- В разгоне процессора немаловажным фактором является «удачливость» процессора. Не стоит забывать об этом.