Microsoft представила беспроводную мышь стилизованную под Halo

То, что франшиза Halo в последнее время не имеет практически никакого отношения ПК, совсем не останавливает Microsoft в попытках продавать периферию для персональных компьютеров, стилизованную под Halo. Например, Microsoft представила беспроводную мышь с очень длинным названием: Wireless Mobile Mouse 3500 Halo Limited Edition: The Master Chief.

Мышка имеет сенсор с чувствительностью в 1000 dpi, а ее беспроводное соединение осуществляется на частоте 2.4 ГГц с поддержкой технологии BlueTrack. Последняя, в свою очередь, улучшает чувствительность. Заряда Wireless Mobile Mouse 3500 Halo Limited Edition: The Master Chief, по заявлению Microsoft, хватает на 8 месяцев. Продажи "грызуна" стартуют в октябре по рекомендованной стоимости 29.99 долларов США. Мышка сопровождается трехлетней гарантией.