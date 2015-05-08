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Мистический AMD Radeon R7 250XE впервые на фото

21.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания AMD без официального анонса предложила рынку недорогое и производительное решение, видеокарту AMD Radeon R7 250XE. Новинка основана на графическом процессоре «Cape Verde» с 640 потоковыми процессорами и 1Гб памяти с 128 битной шиной. Данный чип ранее применялся в видеокартах AMD Radeon HD 7770.

Что интересно AMD Radeon R7 250XE спроектирована без разъема дополнительного питания PCI-e 6 pin, что ограничивает энергопотребление на уровне 75Вт. Этого удалось добиться снижением рабочих частот процессора до 860 МГц и 4,5 ГГц памяти.

Предполагаемая стоимость видеокарты $60-$70.

 

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