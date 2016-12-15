Монитор ASUS PB279Q оснащён IPS матрицей с разрешением Ultra HD

Компания ASUS в ближайшее время готова предложить рынку монитор с Ultra HD разрешением - ASUS PB279Q. Новинка построена на 27ми дюймовой матрице IPS AHVA с разрешением 3840 на 2160 точек и углами обзора 178°.

10-битовая матрица отличается отличной цветопередачей в 10,7 млрд цветов, заявлено 100% соответствие цветовому пространству sRGB. Время отклика матрицы равно 5 мс, максимальная яркость достигает 300 кд/м2.

Монитор оснащен портами DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort и HDMI 1.4/ MHL 2.0. Ориентировочная стоимость монитора ASUS PB279Q для рынка Европы около €8.000.