Все о компьютерах, играх и киберспорте

Монитор ASUS PB279Q оснащён IPS матрицей с разрешением Ultra HD

16.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ASUS в ближайшее время готова предложить рынку монитор с Ultra HD разрешением - ASUS PB279Q. Новинка построена на 27ми дюймовой матрице IPS AHVA с разрешением 3840 на 2160 точек и углами обзора 178°.

10-битовая матрица отличается отличной цветопередачей в 10,7 млрд цветов, заявлено 100% соответствие цветовому пространству sRGB. Время отклика матрицы равно 5 мс, максимальная яркость достигает 300 кд/м2.

Монитор оснащен портами DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort и HDMI 1.4/ MHL 2.0. Ориентировочная стоимость монитора ASUS PB279Q для рынка Европы около €8.000. 

Количество уникальных просмотров: 1018

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.7068 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!