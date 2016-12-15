Монитор Eizo ColorEdge CG318: 4k для профессионалов

Японская компания Eizo представляет новый монитор ColorEdge CG318 с диагональю 31 дюйма и разрешением 4096 на 2160 пикселей. Новинка предназначена для профессионального использования в различных сферах: CAD, 2D и 3D графика, а так же работа с фото и видео.

Eizo раскрывает некоторые технические параметры ColorEdge CG318, в нем используется матрица IPS (но есть мнение, что это SHARP IGZO) с 10битным представлением цвета и соответствием стандартам 99% Adobe RGB, 100% REC и SMPTE-C. Углы обзора матрицы 178°/178° , максимальная яркость 350 кандел/м2 и контрастность 1500к1. Время отклика 9мс G2G.

Монитор оснащается портами DisplayPort версии 1.2 (максимальное разрешение 4096 х2160 с частотой 60Гц) и HDMI (4096 х2160 с частотой 30Гц).

Помимо этого монитор оснащается встроенным сенсором автокалибровки в верхней части корпуса, с его помощью отпадает необходимость в использовании отдельных калибраторов цвета. Встроенный сенсор совместим с фирменным ПО Eizo ColorNavigator версии 6.

Для удобства использования в монитор в боковую панель встроены три порта USB 3.0. О стоимости ColorEdge CG318 и его сроках появления в свободной продаже, Eizo сообщит позже.