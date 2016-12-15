MSI Adora - ультратонкие моноблочные ПК

Компания MSI расширяет линейку моноблочных ПК двумя моделями различающимися диагональю экрана - Adora20 2NC и Adora22 2NC. Размер экрана у Adora20 2NC равен 19,5 дюймов с разрешением 1600х900 пикселей, у Adora22 2NC экран 21,5 дюйма с разрешением 1920х1080. В качестве опции предлагается оснащение обоих моноблоков мультисенсорными панелями.

Моноблоки изготовлены в тонком корпусе, каждое устройство доступно в нескольких конфигурациях, в оснащении которых могут быть:

Процессор: Intel Pentium 3550M, Intel Core i3-4000M, Intel Core i5-4200M;

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 740M 2Gb ;

Память: до 16 Гбайт оперативной памяти;

Накопители: 2,5" жёсткий диск или SSD, DVD-привод ;

Сеть: Wi-Fi 802.11ас;

Кардридер 3-в-1, стереодинамики, веб-камера, ТВ-тюнер (опционально),4*USB 3.0,2*USB 2.0 и порт HDMI.

Информации о сроках появления на рынке и цене представленных моноблоков пока нет .