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MSI Adora - ультратонкие моноблочные ПК

31.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания MSI расширяет линейку  моноблочных ПК двумя моделями различающимися диагональю экрана - Adora20 2NC и Adora22 2NC. Размер экрана у Adora20 2NC равен 19,5 дюймов с разрешением 1600х900 пикселей, у Adora22 2NC экран 21,5 дюйма с разрешением 1920х1080. В качестве опции предлагается оснащение обоих моноблоков мультисенсорными панелями. 

Моноблоки изготовлены в тонком корпусе, каждое устройство доступно в нескольких конфигурациях, в оснащении которых могут быть: 

Процессор: Intel Pentium 3550M, Intel Core i3-4000M, Intel Core i5-4200M; 
Видеокарта: Nvidia GeForce GT 740M 2Gb ; 
Память:  до 16 Гбайт оперативной памяти; 
Накопители:  2,5" жёсткий диск или SSD, DVD-привод ; 
Сеть:  Wi-Fi 802.11ас; 
Кардридер 3-в-1, стереодинамики, веб-камера, ТВ-тюнер (опционально),4*USB 3.0,2*USB 2.0 и порт HDMI. 

Информации о сроках появления на рынке и цене представленных моноблоков пока нет .

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