MSI анонсировала материнскую плату MSI X99S SLI Plus

Официальный релиз нового набора системной логики для премиум-сегмента, Intel X99, и процессоров для сокета LGA2011-3, известных также как Haswell-E, должен состояться уже этой осенью. Многие из производителей уже с нетерпением ждут анонса новой платформы, попутно показывая свою продукцию.

Так, например, компания MSI на своей официальной странице в Facebook поделилась изображением материнской платы MSI X99S SLI Plus, которая основана на чипсете Intel X99.

Новинка выполнена полностью в черном цвете, имеет восемь слотов для новейшего типа памяти DDR4, 10 портов SATA с поддержкой SATA Express, четыре слота PCIe x16. Плата предназначена для процессоров Haswell-E, которые имеют конструктивное исполнение LGA 2011-3 - i7-5960X, i7-5930K и i7-5820K.

Система питания материнской платы MSI X99S SLI Plus построена по 8-фазной схеме. В цепи используются компоненты Military Class IV, которые включают в себя высококачественные конденсаторы и MOSFET-ы. Максимальная частота поддерживаемой памяти равна 3000 МГц. Информации о стоимости платы нет, но по некоторым данным, MSI X99S SLI Plus поступит в продажу 29-го августа, вместе с другими семью моделями материнских плат на базе чипсета Intel X99.