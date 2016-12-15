MSI анонсирует материнскую плату Z97I Gaming ACK

Компания MSI представляет новую материнскую плату Z97I GAMING ACK для любителей компактных игровых систем. Материнская плата выполнена в форм-факторе mini-ITX на основе логики Intel Z97. Поддерживаются любые процессоры для сокета LGA1150.

Из особенностей стоит так же отметить наличие скоростного разъема M.2 для SSD, встроенных сетевых интерфейсов: проводного гигабитного Ethernet на основе контроллера Killer E2205 и беспроводного комбинированного Wi-Fi 802.11ac с Bluetooth 4.1.

Отдельного упоминания заслуживает звуковая подсистема на основе Realtek ALC1150 с качественной обвязкой – применены конденсаторы Nichicon, дискретным усилителем для наушников - Audio Boost 2 и фирменным ПО Sound Blaster Cinema 2.

Информации о сроках появления MSI Z97I Gaming ACK на прилавках магазинов и ее стоимости пока. Доступно описание на официальном сайте компании MSI.