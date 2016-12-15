MSI не планирует выпускать GeForce GTX 980 Lightning

Компания MSI объявила о том, что не планирует выпускать Lightning-версию видеокарты GeForce GTX 980. Как известно, серия видеокарт Lightning славится хорошим разгонным потенциалом, в том числе и в экстремальных условиях, отличной системой питания и эффективной системой охлаждения.

MSI уже не впервый раз пропускает Lignting-версии для новых решений. Так, например, Lightning-версия GeForce GTX 780 Ti так и не вышла в свет, несмотря на то, что разработки этой карты велись, и видеокарта даже "засветилась" в рейтинге HWBot.org.

В случае с GeForce GTX 980, MSI ограничится выпуском версий серии Gaming, которые оснащаются системой охлаждения TwinFrozr V, имеют заводской разгон. Возжможно, MSI просто ожидает более новый чип от NVIDIA, например, GeForce GTX 990 или GeForce GTX 980 Ti, ведь GeForce GTX 980 простроен на базе графического процессора GM204, который не является старшим в линейке GPU Maxwell.