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MSI обыгрывает черно-белый дизайн в материнских платах Z97 SLI Krait Edition

14.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания MSI готовит к выпуску доступную материнскую плату Z97 SLI Krait Edition особенностью, которой станет черно-белая расцветка и богатый функционал.  

На материнской плате MSI Z97 SLI Krait Edition для памяти доступно четыре слота DIMM DDR3. Для плат расширения два разъема PCI-e 3.0 x16, а для накопителей доступны порты SATA Express, SATA-III и M.2 (PCIe 2.0 x4). Так же на плате есть гигабитный сетевой контроллер и звуковая карта с поддержкой 7.1 канального звука.  

Возможно, новая плата MSI Z97 SLI Krait Edition станет родоначальницей целой линейки черно-белых плат. К сожалению, о сроках поступления новинки в продажу и её ориентировочной стоимости пока не сообщается.

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