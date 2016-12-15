MSI Radeon R9 285 Gaming OC: новинка игровой серии видеокарт

MSI представляет свою первую видеокарту Radeon R9 285, относящуюся к игровой серии GAMING. Новинка MSI Radeon R9 285 GAMING OC оснащена фирменным кулером TwinFrozr IV, который компания устанавливает на свои высокопроизводительные решения, такие как R9 280, GTX 770 и т.п..

Новинка с завода имеет повышенные рабочие частоты ядра до 1000 МГц и стандартные частоты памяти оперативной памяти 5,5 ГГц. Объём памяти установленный на MSI Radeon R9 285 GAMING OC равен 2Гб, разрядность шины памяти 256 бит.

В основе R9 285 лежит, произведенный по 28нм технологическому процессу, чип "Tonga", несущий в себе 1792 потоковых процессора, 112 текстурных блоков и 32 блока растеризации.

О цене и сроках появления на рынке пока информации нет.