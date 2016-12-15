MSI X99S Gaming 9 AC плата для процессоров Intel Haswell-E

Компания MSI подготавливает ассортимент к началу продаж процессоров платформы LGA 2011-3 Intel Haswell-E, представив флагманскую плату линейки Gaming - X99S Gaming 9 AC. Плата основана на чипсете Intel X99 и оснащена процессорным сокетом LGA 2011-3 для еще не вышедших шести- и восьмиядерных процессоров.

Нововведением платформы Intel Wellsburg X (X99) станет переход на новый стандарт оперативной памяти – DDR4. На MSI X99S Gaming 9 AC целых восемь разъёмов для памяти нового стандарта, с поддержкой четырёхканального режима работы модулей. Для подключения накопителей доступно восемь портов SATA, один SATA-Express, один M.2 порт, а так же пять PCI-Express 3.0 x16 разъёмов с поддержкой 4-way SLI и CrossFireX.

Панель I/O платы так же богато оснащена: восемь USB 3.0, два USB 2.0, сетевой разъем гигабитной сети Killer E2200, шесть разъемов 3,5 jack, SPDIF, универсальный PS/2, а также два разъема для антенн беспроводного WiFi-адаптера стандарта 802.11 ac.

Дизайн платы соответствует принятой в линейке MSI Gaming – черно-красная покраска радиаторов и логотип с изображением дракона на щите и все это выполнено на черном текстолите.

Более подробной информации о своем продукте компания MSI пока не раскрывает.