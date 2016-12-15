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МЦСТ сообщает о начале опытного производства 28нм процессоров Эльбрус-8С

20.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания "МЦСТ" сообщила о производстве первой партии инженерных образцов процессора Эльбрус-8С и южного моста КПИ-2. На базе микропроцессора Эльбрус-8С планируется организовать массовое производство серверов, рабочих станций и других средств вычислительной техники, предназначенных для применения в государственных учреждениях и бизнес-структурах, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности, а также для применения в области высокопроизводительных вычислений, обработки сигналов, телекоммуникации.

Инженерные образцы 4-процессорного сервера на базе процессоров Эльбрус-8С с производительностью 1 терафлопс будут изготовлены в конце 2014 года.

Восьмиядерный процессор Эльбрус-8С работает на частоте 1,3 ГГц и оснащается 4Мб кэш памяти второго уровня и 16Мб третьего уровня. Заявленная вычислительная мощность  -  250 гигафлопс (32 разряда, одинарная точность)  и 128 гигафлопс (64 разряда, двойная точность).

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