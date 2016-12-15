Набор для майнинга Bitcoin - Biostar BTC-24GH.

Компания Biostar решила попробовать себя на поприще удовлетворения потребностей майнеров, добытчиков криптовалюты Bitcoin, инженеры Biostar спроектировали ASIC плату BTC-24GH.

Это ASIC решение, специально предназначенное для вычисления SHA256, состоит из 64 чипов с суммарной производительностью 24 GH/s (для сравнения производительность одиночной Radeon HD 7970 - 0.8GH/s ).

Для функционирования Biostar BTC-24GH понадобятся: ATX-совместимый блок питания, USB-модуль для соединения с ПК и программное обеспечение. Модуль и ПО скорее всего будут идти в комплекте вместе с платой.

О цене и сроках запуска в продажу ничего не известно.