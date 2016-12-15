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Набор от Gigabyte для самостоятельной сборки: видеокарта GeForce GTX Titan Black с кулером WindForce 3X

12.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Gigabyte предлагает комплект из GeForce GTX Titan Black с кулером WindForce 3X для самостоятельной сборки. Фирменный кулер WindForce 3X оснащен тремя вентиляторами и способен охладить любую одночиповую карту до приемлемых температур.

В случае с референсной GeForce GTX Titan Black пользователю предоставляется возможность решить самостоятельно, что лучше кулер от Nvidia и, выдув нагретого воздуха наружу, но с худшей эффективностью или же кулер Gigabyte WindForce 3X, который гоняет воздух внутри корпуса, нагревая, окружающие комплектующие, но при этом эффективнее охлаждает саму видеокарту.

Набор под кодовым именем GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B предлагается для предзаказа по цене 910 Евро. Соответственно снятие родного кулера и его замена на кулер WindForce не лишает гарантии пользователя GeForce GTX Titan Black

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