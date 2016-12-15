Надёжные и быстрые SSD SanDisk Lightning II

Известная американская компания SanDisk представила новую серию сверхнадёжных и быстрых SSD - Lightning II. Новая серия SSD Lightning II использует интерфейс SAS 12 Гбит/с.

В качестве памяти используются микросхемы NAND SLC произведенные по технологии 19нм. Скорость чтения новых SSD достигает 1000 Мб/с, а скорость записи — 600 Мб/с, производительность при чтении случайными блоками – 190,000 IOPS.

Новая серия будет состоять из трех линеек обьемом от 200Гб до 1,6 Тб: Ultra, Ascend и Eco. Деление на линейки идет в соответствии с ресурсом накопителя. Так SSD серии Ultra способны выдерживать 25-кратную перезапись ёмкости в течение суток, Ascend 10- кратную перезапись и Eco 3-кратную.

Официальные поставки новинок Lightning II компания SanDisk планирует начать в третьем квартале.