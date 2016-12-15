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Непростая компактная материнская плата ASRock X99M Killer для процессоров Intel Haswell-E

19.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ASRock серьезно взялась за пополнение ассортимента перед началом школьного сезона, представив компактное решение на платформе Intel X99 - ASRock X99M Killer. Помимо скромных габаритов отличительной чертой материнской платы является наличие двух сетевых контроллеров, что пригодиться и для домашнего сервера и для любителей устраивать сетевые вечеринки.

Несмотря на компактный форм-фактор  microATX на ASRock X99M Killer доступно четыре слота для установки модулей памяти оперативной памяти нового стандарта DDR4. Для подключения накопителей, плата предоставляет десять портов SATA III 600 Мб/сек и один порт  M.2. (PCI-e 3.0 x4). Для плат расширения доступно три слота PCI-e 3.0 x16.

За сеть отвечают сразу два гигабитных контроллера, один производства Intel, другой Qualcomm Atheros Killer E2200. Звуковая 7.1 канальная подсистема использует фирменный дизайн Purity Sound 2.

О сроках появления и о цене ASRock X99M Killer пока ничего неизвестно. 

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