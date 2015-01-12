Никакой конкретики, куча слухов и сплетен от и об AMD

Наверное, многие из пользователей видели непонятный ролик от компании AMD, где показана условная битва процессора в виде робота с огромными человекоподобными робо- приложениями.

В конце ролика появляется слоган "Core Is Back" – дословно «Ядро/процессор возвращается», что это значит, весь мир теряется в догадках.

Есть предположение, что подобными роликами AMD подготавливает общественность к чему-то особенному, возможно к выходу нового процессора, а может и смене архитектуры. Особенно интересным выглядит стоп-кадр с изображением робота и упоминанием AMD APU.

Вторым интересным моментом является появление слайда с изображением авто-трейлера, у которого на прицепе плакат с двенадцатью роботами. Следуя логике можно предположить, что готовится выход двенадцати-ядерного процессора. Но не все так просто, ведь у AMD своя логика и следуя ей, x86 ядра процессоров приравнены к процессорам видеокарты, а все вместе носит гордое имя «Compute Cores», как у A10-7850 поколения Kaveri.

Вот и получается двенадцать процессоров, четыре x86 ядра плюс восемь модулей архитектуры GCN 1.1 состоящих из 512 специальных процессоров. Чем же вызвано оживление отдела PR у AMD? Предположим несколько вариантов:

- подготовка к новому школьному году, но тогда времени для анонса и поставок сборщикам осталось очень мало

- накопившееся недовольство у фанатов серии FX, предложив им мощную альтернативу AMD, вернет уважение в этой среде

- работа над ошибками текущего поколения, достойная отдельной рекламной компании

Все выше представленное является частным мнением автора, так сказать мысли вслух.