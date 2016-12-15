Низкопрофильная видеокарта Zotac Geforce GTX750 для HTPC

В ассортименте компании Zotac пополнение, новая низкопрофильная видеокарта - Geforce GTX750 (ZT-70702-10M).

В основе карты лежит графическое ядро GM107, основанное на самой современной архитектуре Nvidia Maxwell. Частоты новинки повышены относительно стандарта Nvidia до 1033МГц (турбо 1111 МГц) по ядру, режим работы памяти остался на рекомендуемом уровне, на частоте 5 ГГц. Объем установленной памяти 1 Гб, шина данных с процессором разрядностью 128 бит.

Для охлаждения используется скромный кулер, состоящий их алюминиевого радиатора и небольшого вентилятора.

Панель IO оснащена тремя видеовыходами - DVI, HDMI и VGA. Стоимость продукта, как и дата появления на рынке пока не известна.