Noctua представляет процессорный кулер NH-D15

Австрийская компания Noctua представляет свой новый флагманский продукт - процессорный кулер NH-D15. Кулер NH-D15 выполнен из двух секций, пронизанных тепловыми трубками, выходящими из основания.

Основание и тепловые трубки изготовлены из меди, ребра радиатора выполнены из алюминия. Все части кулера никелированы. Вес радиатора без вентиляторов - 1000 грамм, вес полностью оснащенного кулера - 1320 грамм. Габариты без вентиляторов: 165x150x135мм, с вентиляторами - 165x150x161мм

Охладитель совместим со следующими процессорными разъемами: Intel LGA2011, LGA1156, LGA1155, LGA1150 и AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+.

В комплекте поставляются фирменные вертушки Noctua NF-A15 PWM, с частотой от 300 до 1500 оборотов в минуту, расход воздуха от 115.5 до 140.2 м³/ч, заявленный уровень шума от 19.2 до 24.6 дБ. Заявленный срок службы 150000 часов.