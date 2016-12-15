Noctua расширяет ассортимент вентиляторов: бюджетными и промышленного исполнения.

Австрийская компания Noctua вводит новые линейки своей продукции. Бюджетная линейка вентиляторов redux и промышленного исполнения industrialPPC.

В состав линейки Noctua redux вошло 13 новых моделей вентиляторов типоразмера от 80 мм до 140 мм, с управлением как по 4pin так и по 3pin разъемам. Наличие нескольких вариантов исполнения позволит оптимально подобрать нужный вентилятор по нужной цене.

Стоимость новых вентиляторов так же известна:

Noctua NF-P14s redux - €15,90 ,

Noctua NF-S12B redux - €13,90;

Noctua NF-B9 redux - €11,90;

Noctua NF-R8 redux - €10,90.

Вторая линейка Noctua industrialPPC создана для использования в суровых промышленных условиях: усиленная конструкция, пылевлагозащита по стандарту IP67 и высокая производительность.

Новая серия представлена двумя типоразмерами – 140мм и 120мм. На выбор заказчика есть модели с постоянной скоростью вращения или же с регулируемой.