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Ноутбуки MSI серии GT70 Dominator Dragon Edition получили обновление конфигурации

16.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания MSI подготовила ограниченный тираж игровых ноутбуков  - GT70 Dominator Dragon Edition, это уже третье поколение известной линейки. Помимо фирменного дизайна в стиле «GAMING» с изображение дракона на крышке, новинки отличаются мощной комплектацией.

В качестве центрального процессора используется четырехядерный Intel Core i7-4810MQ, с номинальной частотой 2,7 ГГц (3,8 в режиме Turbo Boost). Максимальный объём памяти равен 32Гб, хранение данных осуществляется на жестком диске объемом 750 ГБ либо SSD-накопителях стандарта mSATA, способных работать в режиме RAID 0.

Ноутбук оснащен 17,3 дюймовым FullHD дисплеем с антибликовым покрытием и светодиодной подсветкой. В качестве видеокарты используется Nvidia GeForce GTX 870M с объёмом памяти от 3 до 6 Гб GDDR5 в зависимости от комплектации.  

В ноутбуке используется специально разработанная компанией SteelSeries клавиатура с многоцветной подсветкой. Для управление эффектами клавиатуры и игровыми макросами используется фирменное ПО SteelSeries.

Стоимость ноутбука MSI GT70 Dominator Dragon Edition зависит от комплектации, цена стартует со значения в $1500. 

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