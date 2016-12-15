Новая линейка блоков питания SilverStone с сертификатом 80 Plus Gold

SilverStone анонсирует новую линейку блоков питания - Strider Essential Gold, главной особенностью линейки будет соответствие строгим нормам сертификации 80 Plus Gold и выгодное соотношение цена/качество в своем сегменте рынка.

Доступны модели с мощность 500W, 600W и 700W, используется общая шина +12В, активный корректор мощности (APFC), входное напряжение в диапазоне 90В~264В и все современные механизмы защиты: от перенапряжения (OVP), ограничение тока (OCP), от перегрузки (OLP) и защита от короткого замыкания (SCP).

Для охлаждения электроники блоков питания используется 140мм вентилятор на гибридном керамическом подшипнике с минимальным уровнем шума в 18 дБ.

О цене устройств информации пока нет.