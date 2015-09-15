Новая линейка оперативной памяти Adata XPG V3

Компания Adata Technology объявила о выпуске новой линейки оперативной памяти XPG V3, предназначенной для геймеров и оверклокеров. Линейка будет представлена наборами 2 по 4Гб и 2 по 8Гб с различными частотами и таймингами. На данный момент, заявлены модули, начиная с DDR3-1600 и до DDR3-3100 с различными таймингами CL9 - CL12.

При производстве Adata XPG V3 используется восьмислойный текстолит, память оснащается алюминиевыми радиаторами с съёмной верхней частью. Напряжение питания модулей памяти варьируется от 1,5В до 1,65В.

Оперативная память Adata XPG V3 поддерживает оверклокерские профили XMP 1.3, двухканальный режим работы и совместима с платформой Intel Z97 и процессорами Intel Core четвёртого и пятого поколений.