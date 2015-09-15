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Новая линейка оперативной памяти Adata XPG V3

24.07.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Adata Technology объявила о выпуске новой линейки оперативной памяти XPG V3, предназначенной для геймеров и оверклокеров. Линейка будет представлена наборами  2 по 4Гб и 2 по 8Гб с различными частотами и таймингами. На данный момент, заявлены модули, начиная с DDR3-1600 и до DDR3-3100 с различными таймингами CL9 - CL12.

При производстве Adata XPG V3  используется восьмислойный текстолит, память оснащается алюминиевыми радиаторами с съёмной верхней частью. Напряжение питания модулей памяти варьируется от 1,5В до 1,65В.

Оперативная память Adata XPG V3 поддерживает оверклокерские профили XMP 1.3, двухканальный режим работы и совместима с платформой Intel Z97 и процессорами Intel Core четвёртого и пятого поколений.

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