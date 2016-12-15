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Новая материнская плата для геймеров - Asus B85-Pro Gamer

23.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Asustek анонсирует серию недорогих материнских плат ориентированных на геймеров. Первой из новой серии стала -  Asus B85-Pro Gamer.

Дизайн платы выполнен в оттенках черного и красного цветов. На плате распаяны восемь фаз питания процессора, четыре разьема для оперативной памяти DDR3-1600, четыре порта SATA 6 Гбит/с и два SATA 3 Гбит/с, разъемы для карт расширения PCI Express 3.0x16, PCI-E 2.0x16@x4, три разьема PCI и два PCI-E 2.0 x1, есть колодка для подключения USB 3.0. Используется фирменный звуковой кодек Supreme FX 7.1, на основе Realtek ALC1150. Сетевой гигабитный интерфейс выполнен на контроллере Intel

Задняя панель Asus B85-Pro Gamer богато оснащена различными разьемами: PS/2, S/PDIF, HDMI, DVI-D, D-Sub, четыре порта USB 2.0, два USB 3.0, один RJ-45 и mini-jack звуковой карты.

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