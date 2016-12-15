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Новая оперативная память HyperX FURY от Kingston

10.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Подразделение HyperX компании Kingston, представляет линейку новой памяти HyperX FURY. Новая линейка пришла на смену синих модулей HyperX. Память предлагается в модулях на 4 Гб и 8 Гб, а также наборах 2 по 4 Гб и 2 по 8 Гб. Ее аудитория – владельцы игровых компьютеров и энтузиасты.

Модули памяти HyperX FURY закрыты цветными радиаторами, окрашенными в четыре цвета на выбор – черный, синий, красный и белый. Моддерам придется по душе и окрашенный в черный цвет текстолит памяти. Напряжение питания не превышает 1,5 В. Частоты различных моделей, в пределах одной линейки, могут быть равны 1333 МГц,1600 МГц и 1866МГц. Набор таймингов так же варьируется от CL9 до CL10.

Все модули перед отправкой ритейлерам проходят всестороннюю диагностику и отбор. На всю линейку дается пожизненная гарантия. О сроках появления и цене пока информации нет. 

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