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Новая порция информации о планах Intel на 2014 год

28.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Японский ресурс Hermitage Akihabra, выложил в свободный доступ слайды с будущих презентаций Intel. По ним видно что процессоры поколения Haswell Refresh "К" с незаблокированным множителем будут ориентированны на применение в материнских платах построенных на чипсете Z97

Остальные процессоры Haswell Refresh смогут работать в платах и текущего поколения основанных на чипсете Z87

Слайд выше показывает что в 3 квартале 2014 выйдут процессоры Haswell-E, это обновление принесет в настольный сегмент первый настоящий 8 ядерный процессор для LGA2011 платформы на базе чипсета X99

Процессор Core i7-4790K - флагман линейки Haswell Refresh и первый потребительский продукт изготовленный по нормам  22нм техпроцесса, работающий на частоте 4 ГГц. Разблокированный множитель, четыре ядра при восьми потоках и новый термоинтерфейс с упаковкой, позволят значительно улучшить разгонный потенциал. 

Из двух представленных чипсетов, только Z97 имеет возможность разгонять процессоры. Еще одним отличием от H97 будет яляться большее количество доступных вариация применения PCI-e, а также использование технологии Intel SBASmall Business Advantages, котороя помогает уменьшить затраты на обслуживание и повысить эффективность использования ПК в небольших организациях.

 

 

 

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