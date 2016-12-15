Новая порция сведений о Nvidia GeForce GTX Titan Z

Стали известны некоторые подробности относительно характеристик двухчиповой видеокарты Nvidia GeForce GTX Titan Z. Были рассекречены частоты будущего флагмана, внешний вид и графики производительности.

Графические процессоры Nvidia GK110, лежащие в основе видеокарты функционируют на частоте 705 МГц, а в турборежиме могут разгоняться до 876 МГц. Набортная память объёмом 12 Гб стандарта GDDR5 будет работать на частоте 7 ГГц.

Для питания карты используется два 8pin разъема PCI-E Power, предполагаемая мощность карты – 375 Вт. Для охлаждения используется трехслотовый кулер способный отвести суммарно до 450 Вт тепла. Однако при этом для видеокарты заявляется невысокий уровень шума (36 дБА под нагрузкой), умеренная температура ( до 83 °C) и судя по всему, неплохой разгонный потенциал.

Для подключения мониторов панель вывода GeForce GTX Titan Z оснащена: Dual-Link DVI-I, Dual-Link DVI-D, HDMI и DP.

При разрешении монитора в 3840 x 2160 точек карта GeForce GTX Titan Z обеспечит как минимум 40 FPS в таких играх как: Batman: Arkham Origins, Battlefield 4, BioShock Infinite, Crysis 3, Far Cry 3, Metro: Last Light и Tomb Raider. В среднем Titan Z будет на 60% быстрее нынешнего флагмана Titan Black.

Новая дата официального выхода GeForce GTX Titan Z назначена на 8 мая.