Новая утечка: AMD R9 390X на базе Fiji XT будет быстрее R9 290X на 50%?

Позавчера мы писали о том, что инженерные образцы видеокарт AMD Radeon R9 390X на базе графического процессора Fiji XT были замечены при прохождении таможни в Индии. В сети появилась новая информация о будущих видеокартах AMD. На этот раз источником утечек стала база данных SiSoft Sandra.

Согласно полученным данным, видеокарты AMD Radeon R9 390X будут иметь 64 вычислительных блока, несущих в общей сложности 4096 потоковых процессоров. Тактовая частота графического процессора составляет 1 ГГц, а частота памяти равна 1.2 ГГц. Учитывая то, что видеокарты AMD нового поколения будут использовать новый тип памяти HMB с многослойной компоновкой, общая пропускная способность памяти будет достигать 533 ГБ/с, что на 66% больше, чем у Radeon R9 290X. Помимо этого сообщается, что вычислительная мощность потоковых процессоров GPU Fiji XT превышает Hawaii XT (R9 290X) на целых 50%. Ожидается, что новые видеокарты AMD будут представлены в конце этого или в начале 2015 года.

Если данные о производительности окажутся верными, то NVIDIA поторопиться с выпуском GeForce TITAN II.