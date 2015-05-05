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Новая видеокарта от компании HIS - Radeon R7 265 iCooler Boost Clock

17.04.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания HIS продолжает заполнение ассортимента новыми моделями видеокарт, на это раз новинка относится в middle сегменту - HIS Radeon R7 265 iCooler Boost Clock. В основе новинки чип AMD Curacao, построенный на архитектуре GCNОн содержит 1024 потоковых процессоров, 64 текстурных блока и 32 ROP блока. Шина памяти используется 256 битная, объем набортной памяти стандарта GDDR5 равен 2 Гб. Частота графического процессора 900МГц, в boost режиме 925 МГц, частота памяти 5600МГц.

 

Для охлаждения видеокарты применен небольшой алюминиевый радиатор и один вентилятор. Видеокарта для питания потребует подключение одного 6-контактного силового разъема PCI-e. За вывод изображения на мониторы отвечают три интерфейса: DVI-I, HDMI и DisplayPort. 

Цена новинки на европейском рынке установлена на уровне 148,99 евро. 

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