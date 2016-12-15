Новинка от Galax: компактная видеокарта GeForce GTX 970 Gamer OC

Компания Galaxy анонсировала производство новой видеокарты под брендом «Galax» - GeForce GTX 970 Gamer OC, выполненной в компактном форм-факторе. Длина видеокарты составляет 193мм при ширине 124 мм и высоте устройства 41,5мм.

Видеокарта основана на графическом процессоре NVIDIA GM204-200 с 1664 потоковыми процессорами CUDA, относящихся к поколению Maxwell. На плату установлено 4Гб памяти стандарта GDDR5.

Система охлаждения видеокарты представляет собой большой алюминиевый радиатор с тремя медными тепловыми трубками, для обдува используется два 80мм вентилятора.

Рабочие частоты Galax GeForce GTX 970 Gamer OC слегка повышены относительно референсных – 1126-1266 МГц по ядру и 7012 МГц по памяти.

Для питания карты используется два 6-контактных PCI-E Power разьема. Панель IO оснащается интерфейсами DVI-D, DVI-I, HDMI и DisplayPort 1.2.