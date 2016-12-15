Все о компьютерах, играх и киберспорте

Новинка от Galax: компактная видеокарта GeForce GTX 970 Gamer OC

20.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Galaxy анонсировала производство новой видеокарты под брендом «Galax» - GeForce GTX 970 Gamer OC, выполненной в компактном форм-факторе. Длина видеокарты составляет 193мм при ширине 124 мм и высоте устройства 41,5мм.

Видеокарта основана на графическом процессоре NVIDIA GM204-200 с 1664 потоковыми процессорами CUDA, относящихся к поколению  Maxwell. На плату установлено 4Гб памяти стандарта GDDR5.

Система охлаждения видеокарты представляет собой большой алюминиевый радиатор с тремя медными тепловыми трубками, для обдува используется два 80мм вентилятора.

Рабочие частоты Galax GeForce GTX 970 Gamer OC слегка повышены относительно референсных – 1126-1266 МГц по ядру и 7012 МГц по памяти.

Для питания карты используется два 6-контактных PCI-E Power разьема. Панель IO оснащается интерфейсами DVI-D, DVI-I, HDMI и DisplayPort 1.2.

Количество уникальных просмотров: 1994

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.7272 seconds and used 2.67MB of RAM. We need to overclock it :-)!