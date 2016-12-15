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Новинка в линейке ASUS STRIX: Radeon R9 285 STRIX

26.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Asus расширяет линейку видеокарт серии STRIX новинкой, построенной на базе Radeon R9 285 и графического процессора Tonga Pro - ASUS Radeon R9 285 STRIX.

Судя по первым фотографиям, новинка оснащается фирменным кулером DirectCU II, особенностью которого станет пассивный режим работы при температурах процессора ниже 65°С.

Основанная на чипе Tonga Pro, карта оперирует 1792 потоковыми процессорами CoreNext версии 1.1, 112 текстурными блоками и 32 блоками растеризации. Шина памяти Tonga Pro имеет  256 битный интерфейс.  Объём устанавливаемой памяти стандарта GDDR5 на видеокарту равен 2Гб.

Рекомендуемая цена ASUS Radeon R9 285 STRIX будет находиться на уровне $249. Старт продаж намечен на второе сентября.

 

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