Новое поколение видеокарт AMD Radeon R9 300X будет использовать HBM 3D память

Переход производителей ЖК-панелей на стандарт 4К, привел к закономерному росту требований к производительности видеокарт. Одним из решающих факторов, влияющих на производительность долгое время, считается быстродействие памяти и похоже уже этой зимой мы увидим технологический прорыв от компании AMD совместно с SK Hynix. Новая разработка – широкополосная многослойная память «HBM 3D», позволит в 4 раза поднять пропускную способность памяти по сравнению с лучшими образцами GDDR5.

На данный момент технология HBM 3D предполагает установку памяти на одну подложку с микросхемой GPU, что является чрезвычайно сложной технологической операцией. Тем не менее, дивиденды от этого очевидны – низкая латентность, высокие скорости, возможность уменьшить стоимость продукции путём упрощения шины памяти.

Видеокарты AMD под кодовым названием Pirate Island должны появиться в начале 2015 года, причем с новой памятью будет не только флагманское решение в лице R9 390X, но и более бюджетное R9 380X (Fiji). При производстве новых чипов AMD, компания TSMC планирует использовать 20нм тех. процесс, что же получится на деле узнаем уже зимой).

Стоит отметить, что SK Hynix обещают удвоить производительность HBM 3D к 2020 году, путем увеличения скорости линий ввода-вывода с1Гб/сек до 2Гб/сек.