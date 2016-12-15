Новые игровые видеокарты Asus серии STRIX

Компания ASUS готовит новую серию игровых видеокарт под названием - ASUS STRIX. Пока в нее входит только две видеокарты ASUS GeForce GTX 780 STRIX и ASUS Radeon R9 280 STRIX OC Edition.

Особенностями новой серии будет специальный дизайн печатной платы, высококачественная элементная база Super Alloy Power и 10-фазная цифровая подсистема питания DIGI+VRM. За охлаждение отвечает фирменный кулер DirectCU II, в конструкции которого используются несколько медных никелированных тепловых трубок с прямым контактом к поверхности графического процессора , массивный алюминиевый радиатор и два осевых вентилятора.

Для регулирования скорости их вращения применяется новая технология 0 dB, суть которой состоит в следующем: если температура графического процессора ниже отметки 65°С, то вентиляторы вообще не вращаются. С увеличением температуры повышается и скорость вращения лопастей, поддерживая оптимальный баланс между температурой и создаваемым уровнем шума.

ASUS GeForce GTX 780 STRIX оснащается увеличенным объемом GDDR5-памяти в 6 Гб и будет доступна в двух вариантах: с эталонными параметрами (863 / 902 МГц) и с фабрично-разогнанными (характеристики пока неизвестны).

ASUS Radeon R9 280 STRIX OC Edition (STRIX-R9280-OC-3GD5) оснащается 3 Гб GDDR5, частота графического процессора повышена до 980 МГц.