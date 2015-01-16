Новые материнские платы ASRock X99 Extreme4 и ASRock X99 Extreme6

Компания ASRock показала прототипы новых материнских плат, основанных на чипсете Intel X99 - ASRock X99 Extreme4 и ASRock X99 Extreme6. Обе платы будут использовать новую DDR4 память и процессоры Core i7 поколения Haswell-E.

Подсистема питания сокета выполнена в 12ти фазном дизайне и одинакова у обеих плат. Различие между платами в количестве слотов расширения, у Extreme4 распаяно четыре разъема PCI-Express 3.0 x16 и один сетевой контроллер Ethernet, а у Extreme6 вместо одного PCI-Express 3.0 x16 добавлены порты Ultra-M.2 и mSATA и распаяно два сетевых контроллера Ethernet.

Обе платы выполнены в формате ATX. Питание подается с помощью одного 24-pin разъема ATX, одного 8-pin разъема EPS и дополнительного 4-pin Molex.