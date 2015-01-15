Новые материнские платы для оверклокеров от MSI будут оснащаться защитой "скальпированных" процессоров

На официальной странице MSI в Facebook появилась информация о том, что готовящиеся к релизу новые материнские платы серии MSI MPower и X-Power, которые обычно ориентированы на оверклокеров, будут иметь в комплекте новую "фишку", которая получила название Delid Die Guard.

Delid Die Guard по достоинству оценят те оверклокеры, которые не боятся снимать "скальп" со своих процессоров - эта пластина позволит безопасно закрепить процессор без крышки в сокете, благодаря чему риск скола кристалла, например, при установке азотного стакана, будет минимальным. Насколько актуальной будет тема "скальпирования" с процессорами Haswll Refresh еще не известно, но в случае с Haswell первого поколения, снятие теплораспределительной крышки получило широкое распространение.