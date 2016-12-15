Новые серверные диски Ultrastar C10K1800 от HGST

Компания HGST, бывшая Hitachi, а ныне подразделение Western Digital представляет новые жесткие диски серии Ultrastar C10K1800, выполненные в 2,5 дюймовом формате со скоростью вращения шпинделя 10520 оборотов в минуту.

Максимальная емкость в линейке 1.8 Тб, набранных четырьмя пластинами плотностью 961 Мбит/ м2 , а минимальная 450Гб полученная с использованием одной пластины. Все накопители оснащаются интерфейсом SAS 12 Гбит/сек, функцией аппаратного шифрования и самоуничтожения информации , что явно указывает на серверный сегмент рынка.

HGST обещает увеличение случайной скорости записи в 2,5 раза, увеличение скорости последовательного чтения до 23% и снижение энергопотребления на 7% по сравнению с предыдущим поколением.

О ценах и дате начала поставок информации нет.