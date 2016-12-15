Новые видеокарты AMD замечены в Индии

На таможне Индии была зафиксирована регистрация инженерных образцов новых видеокарт компании AMD. В описании было указано, что это видеокарта, основанная на графическом процессоре Fiji XT.

Новый Radeon носит кодовое обозначение C880 и была отправлена из Канады. Графические процессоры Fiji будут производиться по 20-нм технологическому процессу и относятся к поколению видеокарт Pirate Islands являясь при этом флагманским решением. Не исключено, что Fiji XT станет основой для видеокарты Radeon R9 390X.

Там же всплыла информация и о другой новой видеокарте от AMD, но уже на базе графического процессора Tonga XT. Анонс видеокарты на базе этого чипа пророчили давно - это должна была быть Radeon R9 285X, но она до сих пор не была представлена на рынке.

Ожидается, что обе видеокарты появятся на рынке уже к концу года.