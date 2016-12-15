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Новые звуковые карты ASUS Essence STX II и Essence STX II 7.1

14.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

ASUS представляет Essence STX II и Essence STX II 7.1, две новые Hi-Fi-класса звуковые карты, разработанные для удовлетворения потребностей аудиофилов. Обе карты отличает высокий коэффициент сигнал-шум 124 dB (SNR) и усилитель для 600 Ом наушников.

Продолжая дух и философии аудиофилов, на новых Essence STX II и STX II 7.1 в качестве тактового генератора используется высокоточный кварцевый температурно-стабилизированный генератор (TCXO), в системе питания применяются комплетующие только с низким падением напряжения (LDO) и конденсаторы фирмы WIMA известного в кругах аудиоманьяков производителя.

Встроенный усилитель безупречно работает с 600 Омными наушниками, используется технология контроля усилителя in-ear monitor (IEM), элементная база построена на высококачественных операционных усилителях MUSES 8920 и MUSES 8820Essence STX II 7.1  может выводить обьемный 7.1 канальный звук с помощью дочерней платы. 

В комплекте с звуковыми картами поставляется пакет программного обеспечения с полной версией Dolby Home Theater, это позволяет превратить обыкновенный ПК в домашний кинотеатр с качественным обьемным звуком.

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