Новый компактный и недорогой кулер от Scythe - Tatsumi

Известный японский сайт Hermitage Akihabara сообщил начале продаж с 2 мая нового процессорного кулера компании Scythe под именем Tatsumi (SCTTM-1000B).

Конструктивно кулер представляет собой небольшой башенный радиатор с тремя медными трубками, выходящими их медного никелированного основания. Для охлаждения трубок используется массив из алюминиевых пластин. На верхней части основания, традиционно для Scythe, прикреплен небольшой дополнительный радиатор. На окончания тепловых трубок насажены декоративные заглушки.

В комплекте с кулером идет фирменная 92 мм вертушка Scythe, для ее крепления используется проволочная скоба. Вентилятор может работать в широком диапазоне оборотов - от 300 до 2500 об/мин, объем прокачиваемого воздуха от 6,7 до 55,55 CFM. Заявленный при этом уровень шума от 7,2 до 31,07 дБ.

Новый кулер поддерживает все современный платформы Intel и AMD, список сокетов очень обширный: Intel LGA775, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011 и AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+.

Габариты и вес нового кулера достаточно скромные - 102 x 83 x 146 мм и 450 г. Рекомендованная стоимость для японского рынка установлена в размере 3280 йен ($32).