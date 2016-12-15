Новый корпус от Fractal Design: Define R5

Корпус Fractal Design Define R5 является новой ступенью эволюции в популярной серии Define. Продуманный дизайн Define R5 обладает характеристиками, особенно интересными для энтузиастов. Обеспечивается бесшумная работа с мощной и расширенной поддержкой воздушного и водяного охлаждения. Дизайн корпуса Define R5 представлен в сдержанном скандинавском стиле.
Корпус Define R5 обеспечивает высочайший уровень бесшумности вычислений благодаря стратегическому размещению звукопоглощающего материала, обновленным пластинам ModuVent™, закрывающим отверстия вентиляторов и специально приспособленным новым вентиляторам серии Dynamic.
Ключевые характеристики:
- Оптимальная конструкция для бесшумной работы: корпус оснащен шумопоглощающим материалом для максимального снижения шума без снижения воздушного потока и возможностей для охлаждения. Расширенная поддержка водяного охлаждения для корпуса такого размера с посадочными местами для радиаторов размером до 420 мм в верхней части и 360 мм в передней.
- Корпус также оснащен новыми пластинами ModuVent™ для разъёмов вентиляторов, манипуляции с которыми не требуют использования специальных инструментов. Дизайн ModuVent™ позволяет устанавливать больше вентиляторов или оставлять отсеки закрытыми для улучшения шумопоглощающих свойств.
- Два комплектных вентилятора Fractal Design Dynamic GP14 140 мм, разработанные для обеспечения наибольшего воздушного потока при снижении шума.
- Защита внутреннего пространства корпуса от пыли реализуется за счет пылевых фильтров, закрывающих передний и нижний воздухозаборники. Фильтры легко извлекаются с фронтальной стороны корпуса.
- Обновленная конструкция передней дверцы с двумя вариантами монтажа (справа и слева) обеспечивает удобство работы.
- Два специальных посадочных места для SSD-дисков, размещенных в лотке за материнской платой, оснащены инновационными скобами для монтажа и демонтажа без использования инструмента.
- Корзина для жестких дисков предназначена для монтажа восьми 3,5” или 2,5” дисков и является более адаптируемой, чем ранее, позволяя изменять компоновку по личным предпочтениям за счет множества вариантов перемещения корзин.
- Корзина для жестких дисков легко снимается и перемещается, обеспечивая дополнительное внутреннее пространство для увеличения воздушного потока или размещения компонентов системы водяного охлаждения.
- Прочные металлические отсеки для жестких дисков обеспечивают отличное демпфирование вибраций и более полный обдув воздухом за счет обновленного и более открытого дизайна.
- Инновационная система доступа Quick Release с левой стороны корпуса обеспечивает не только надежное крепление левой панели, но и быстрый и удобный доступ к системе.
- Трехскоростной контроллер вентиляторов встроен в переднюю панель и обеспечивает регулирование скорости до трех вентиляторов.
- Корпус Define R5 доступен и в исполнении с боковым окном.
Рекомендованная розничная цена для Define R5 составляет USD $109.99, для версии с боковым окном USD $119.99.