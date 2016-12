Новый корпус от Fractal Design: Define R5 26.11.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984 Корпус Fractal Design Define R5 является новой ступенью эволюции в популярной серии Define. Продуманный дизайн Define R5 обладает характеристиками, особенно интересными для энтузиастов. Обеспечивается бесшумная работа с мощной и расширенной поддержкой воздушного и водяного охлаждения. Дизайн корпуса Define R5 представлен в сдержанном скандинавском стиле. Корпус Define R5 обеспечивает высочайший уровень бесшумности вычислений благодаря стратегическому размещению звукопоглощающего материала, обновленным пластинам ModuVent™, закрывающим отверстия вентиляторов и специально приспособленным новым вентиляторам серии Dynamic. Ключевые характеристики: Оптимальная конструкция для бесшумной работы: корпус оснащен шумопоглощающим материалом для максимального снижения шума без снижения воздушного потока и возможностей для охлаждения. Расширенная поддержка водяного охлаждения для корпуса такого размера с посадочными местами для радиаторов размером до 420 мм в верхней части и 360 мм в передней.

Корпус также оснащен новыми пластинами ModuVent™ для разъёмов вентиляторов, манипуляции с которыми не требуют использования специальных инструментов. Дизайн ModuVent™ позволяет устанавливать больше вентиляторов или оставлять отсеки закрытыми для улучшения шумопоглощающих свойств.

Два комплектных вентилятора Fractal Design Dynamic GP14 140 мм, разработанные для обеспечения наибольшего воздушного потока при снижении шума.

Защита внутреннего пространства корпуса от пыли реализуется за счет пылевых фильтров, закрывающих передний и нижний воздухозаборники. Фильтры легко извлекаются с фронтальной стороны корпуса.

Обновленная конструкция передней дверцы с двумя вариантами монтажа (справа и слева) обеспечивает удобство работы.

Два специальных посадочных места для SSD-дисков, размещенных в лотке за материнской платой, оснащены инновационными скобами для монтажа и демонтажа без использования инструмента.

Корзина для жестких дисков предназначена для монтажа восьми 3,5” или 2,5” дисков и является более адаптируемой, чем ранее, позволяя изменять компоновку по личным предпочтениям за счет множества вариантов перемещения корзин.

Корзина для жестких дисков легко снимается и перемещается, обеспечивая дополнительное внутреннее пространство для увеличения воздушного потока или размещения компонентов системы водяного охлаждения.

Прочные металлические отсеки для жестких дисков обеспечивают отличное демпфирование вибраций и более полный обдув воздухом за счет обновленного и более открытого дизайна.

Инновационная система доступа Quick Release с левой стороны корпуса обеспечивает не только надежное крепление левой панели, но и быстрый и удобный доступ к системе.

Трехскоростной контроллер вентиляторов встроен в переднюю панель и обеспечивает регулирование скорости до трех вентиляторов.

Корпус Define R5 доступен и в исполнении с боковым окном. Рекомендованная розничная цена для Define R5 составляет USD $109.99, для версии с боковым окном USD $119.99.

