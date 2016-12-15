Новый корпус от Fractal Design: Define R5

Оптимальная конструкция для бесшумной работы: корпус оснащен шумопоглощающим материалом для максимального снижения шума без снижения воздушного потока и возможностей для охлаждения.

Расширенная поддержка водяного охлаждения для корпуса такого размера с посадочными местами для радиаторов размером до 420 мм в верхней части и 360 мм в передней.