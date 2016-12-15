Новый недорогой корпус Phantom 240 от компании NZXT

Компания NZXT представляет корпус Phantom 240 в формате middle tower. Корпус Phantom 240 с поддержкой систем водяного охлаждения - это самый доступный на сегодня по цене корпус классической серии Phantom.





Phantom 240 поддерживает установку 2 x 120 мм вентиляторов спереди, 1 x 120 мм вентилятора сзади и 2 x 140 мм вентилятора сверху. При монтаже системы водяного охлаждения радиатор на 240 мм можно закрепить на верхней панели корпуса. В корпусе уже установлено два фирменных вентилятора NZXT (120 мм FN V2), которые обеспечивают дополнительное охлаждение при минимальном уровне шума.

Одна из боковых стенок Phantom 240 имеет большое прозрачное окно ассиметричной формы.Съемный бокс для жестких дисков позволяет устанавливать графические карты любой длины.

На передней панели для удобства пользователя выведены порты USB 3.0 и аудио-разъемы.

Рекомендуемая стоимость корпус Phantom 240 в «фирменном» цвете NZXT Phantom White - $99.