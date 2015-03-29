Новый Steam Controller доработанный и улучшенный

Компания Valve продолжает работу над своим геймпадом, теперь при его доработке учтены пожелания бета-тестеров Steam Machines и Steam коммьюнити. Пока нет информации финальный ли это вариант контроллера или в будущем нас ждут и другие варианты этого геймпада. Релиз Steam Machines должен пройти в середине этого года и времени на эксперименты все меньше и возможно перед нами окончательный вариант устройства.

Главным изменением стоит считать замену сенсорных кнопок на настоящие, с конфигурацией A/B/X/Y и наличием "крестовины" D-Pad. Такие изменения были сделаны, чтобы обеспечить лучшую совместимость геймпада с имеющимися в каталоге Steam играми.