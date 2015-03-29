Все о компьютерах, играх и киберспорте

Новый Steam Controller доработанный и улучшенный

18.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания Valve продолжает работу над своим геймпадом, теперь при его доработке учтены пожелания бета-тестеров Steam Machines и Steam коммьюнити. Пока нет информации финальный ли это вариант контроллера или в будущем нас ждут и другие варианты этого геймпада. Релиз Steam Machines должен пройти в середине этого года и времени на эксперименты все меньше и возможно перед нами окончательный вариант устройства.

Главным изменением стоит считать замену сенсорных кнопок на настоящие, с конфигурацией A/B/X/Y и наличием "крестовины" D-Pad. Такие изменения были сделаны, чтобы обеспечить лучшую совместимость геймпада с имеющимися в каталоге Steam играми.

Количество уникальных просмотров: 797

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.6701 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!