Nvidia GeForce GT 730: старый знакомый или новый товарищ?

Компания Nvidia подготовила новую недорогую видеокарту GeForce GT 730. В основе видеокарты будет применяться два разных чипа GF108 и GK208, всего обещают три вариации одной GeForce GT 730.

Видеокарта, основанная на чипе GF108 имеет 96 CUDA процессоров, 1 Гб памяти стандарта DDR3 работающей с шиной 128 бит. Второй вариант, основанный на GK208, несет на борту 384 CUDA процессора, 1Гб памяти стандарта GDDR5 работающей по шине 64 бита. Третий вариант так же основан на GK208, но используется 2Гб медленной памяти стандарта DDR3.

Аппетит у видеокарт более чем скромный – от 23 до 49 Вт в зависимости от модификации. Для видеокарты заявлена поддержка API DirectX 12 и фирменных технологий Nvidia: CUDA, PhysX, FXAA, Adaptive VSync, 3D Vision. Рекомендуемая стоимость – $70.