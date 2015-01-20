NVIDIA GeForce GTX 980 и GeForce GTX 970 представлены официально

Сегодня компания NVIDIA официально представила новые видеокарты на базе GPU с архитектурой Maxwell - GeForce GTX 980 и GeForce GTX 970. Эти видеокарты не являются "первенцами" на базе Maxwell, но в то же время они являются новыми флагманами NVIDIA. Обе видеокарты основаны на графическом процессоре GM204, который быстрее GK104 (GeForce GTX770\GTX 680) практически на 45%, при этом уровень энергопотребления снижен на 35%.

GeForce GTX 980 основана на графическом процессоре Maxwell GM204-400-A1, имеет 2048 ядер CUDA и 128 блоков TMU.

GeForce GTX 970 использует чип Maxwell GM204-400-A1, который несколько скромнее, так как имеет 1664 потоковых процессора и 104 текстурных блока. Оба чипа имеют 5.2 млрд. транзисторов и площадь 398 кв. мм. Количество блоков ROPs и интерфейс доступа к видеопамяти у обоих карт одинаков: они имеют 64 блока растеризации и 256-битную шину.

Обе видеокарты на своем борту несут 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5 с эффективной частотой в 7 ГГц. Также стоит отметить их низкий уровень энергопотребления. GeForce GTX 980 имеет уровень TDP в 165 Вт, а GeForce GTX 970 всего 145 Вт. Рекомендованная стоимость видеокарт на рынке США составляет 549 и 329 долларов соответственно.