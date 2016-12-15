NVIDIA GeForce GTX Titan Z уже можно купить всего за $3.999

Пока NVIDIA так и не объявила ни дату «нового» анонса, ни стоимость двухпроцессорной видеокарты NVIDIA GeForce GTX Titan Z ее уже продают на электронных торговых площадках. Правда за эксклюзивность придется немного переплатить, $3.999 именно в такую сумму оценили продавцы Titan Z.

Первый лот появился на электронном аукционе ebay.com видеокарта EVGA GeForce GTX Titan Z 12GB, продавец обязуется выслать товар сразу после официального анонса, по его словам ближе к середине 2014 года:

Второй лот на amazon.com видеокарту Zotac GeForce GTX Titan Z 12GB (ZT-70901-10P) уже можно купить в личное пользование, кроме того уже есть и комментарии к лоту от довольных обладателей новинки.

Информацию о технических характеристиках, рекомендуемой стоимости и датах выхода GeForce GTX Titan Z можно узнать из наших предыдущих новостей: