Nvidia готовит новые мобильные видеокарты серии GeForce 800MX

В новом драйвере Nvidia появились указания на 14 новых видеокарт. Среди них одна профессиональная Quadro K2200M (Kepler) и 13 видеокарт общего применения основанных на видеопроцессоре GM204 (Maxwell) .

Второе поколение настольных процессоров Maxwell отличается высокой экономичностью, но в мобильном сегменте совсем другие требования, поэтому конфигурации мобильных процессоров будут заметно отличаться от настольных. Скорее всего, будут отключены в зависимости от уровня видеокарты, некоторые блоки Streaming Multiprocessors Maxwell (SMM), а так же снижаться рабочие частоты видеопроцессоров.

Новые модели от предыдущего поколения можно будет отличить по названию, в новых используется индекс «MX». Например, было GTX 880M (N15E-GX-A2) , а стало GTX 880MX (N16).