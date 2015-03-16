Nvidia представила мобильные видеокарты GeForce GTX 800M

Компания Nvidia представила мобильные видеокарты нового поколения. Некоторые из новинок основаны на архитектуре Maxwell, но есть и представители архитектуры: Kepler и Fermi.

Представлено семь новых моделей видеокарт. Известные характеристики новинок приведены ниже:

Единственным представителем архитектуры Fermi является самый младший, ультрабюджетный продукт в линейке - GeForce 820M.

Старший продукт получил уже известное по предыдущим решениям графическое ядро GK104. Топовый продукт в лице GeForce GTX 880M является разогнанным вариантом своих предшественников в лице GTX 780M и GTX 680MX. А вот GTX 870M ощутимо превосходит GTX 770M по количеству ядер CUDA.

GeForce GTX 860M - основана на архитектуре Maxwell, графическом процессоре GM107, несёт на своем борту 640 ядер CUDA, мобильный аналог настольной GeForce GTX 750 Ti. В линейке Nvidia будет сразу два ускорителя GeForce GTX 860M. Второй, как видно из таблицы, основан на cтаром GPU GK104 и содержит 1152 ядра CUDA. Судя по всему, производительность данных модификаций будет находиться примерно на одном уровне. Однако новый графический процессор, потребляет значительно меньше энергии.

Младшие представители архитектуры Maxwell - GeForce GTX 840M и GTX 830M основаны на одном GPU. Видимо второе решение будет слегка урезанным по исполнительным блокам.

Новые графические адаптеры уже можно встретить в обновлённых моделях ноутбуков MSI, Lenovo, Dell, Gigabyte и других.