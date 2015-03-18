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Nvidia представила новую графическую архитектуру Pascal

26.03.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Помимо анонса двухпроцессорной видеокарты GeForce GTX TITAN Z на вчерашней конференции GPU Technology Conference 2014 компания Nvidia представила новую графическую архитектуру Pascal. Продукты архитектуры Pascal придут на смену архитектуре Maxwell в 2016 году. Ранее планировалось, что преемником Maxwell будет архитектура Volta, но планы изменились.

Архитектуре Pascal будут присущи некоторые ключевые особенности. Первая из них это использование 3D-памяти (стековой компоновки кристаллов с TSVs-соединениями), так называемой HBM-памяти. Предполагается установка на одной подложке с графическим процессором HBM-памяти, что при обращении к данным позволит поднять пропускную способность в два раза по сравнению с решениями поколения Maxwell.

Другой особенностью GPU поколения Pascal обещает стать новый последовательный интерфейс NVLink. Каждый встроенный в GPU блок NVLink (а таких блоков предусмотрено два) поддерживает восемь линий с пропускной способностью в первом поколении на уровне 20 Гбит/с на линию или совокупно 20 ГБ/с. Это в два с половиной раза быстрее, чем позволяет обмен по восьми линиям PCI Express 3.0. В будущем компания планирует увеличить разрыв производительности между этими интерфейсами до 5-12 раз.

NVLink позволит поднять GPGPU-расчёты на решениях NVIDIA на новый уровень. Соответственно - это, прежде всего, серверная технология, хотя компания намерена со временем использовать данный интерфейс в дискретных настольных видеокартах.

fcenter.ru

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